ВОЗ предупредила о распространении индийского штамма коронавируса в Европе

Всемирная организация здравоохранения спрогнозировала распространение индийского штамма коронавируса в Европе. Об этом заявил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Именно этот вариант коронавируса вызывает сильную обеспокоенность: он заразнее и способен поражать даже тех, у кого есть иммунитет. Клюге рекомендовал европейцам не пренебрегать мерами защиты и выразил надежду на то, что приобретенный опыт поможет избежать ошибок, допущенных в начале пандемии.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Штамм B.1.617, известный также как штамм с двойной мутацией, впервые выявили в штате Махараштра. Специалисты считают, что именно он мог стать одной из причин второй волны пандемии в Индии, передает «РИА Новости».

В конце мая в России выявили 14 случаев заражения индийским штаммом коронавируса.