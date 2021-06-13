В Челнах у жителей нескольких домов с мая нет горячей воды

В Набережных Челнах в трех домах в поселке ЗЯБ с мая отсутствует горячая вода. Об этом сообщается в социальных сетях.

В комментариях к посту администрация города объяснила, что в жилых домах ЗЯБ-1,2,3 ведутся работы по переподключению к новым источникам теплоснабжения. Сейчас строительно монтажные работы выполнены, оформляется необходимая документация.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

17 мая в Набережных Челнах стартовал первый этап опрессовки теплосетей. Работы начали проводить с поселка ЗЯБ.

В мае несколько общежитий КФУ остались без горячей воды из-за аварии на трубопроводе. Ее подачу возобновили спустя неделю.

