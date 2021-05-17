Несколько общежитий КФУ остались без горячей воды из-за аварии на трубопроводе

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани из-за аварии на трубопроводе пять общежитий КФУ остались без горячей воды. Речь идет о зданиях, расположенных на улице Красной Позиции, 6, 6а, 2а и на улице А. Кутуя, 2б и 2/17.

Подачу горячего водоснабжения в общежития планируют возобновить к 25 мая, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе КФУ. На данный момент проводятся работы по замене коммуникаций.

Холодная вода в общежития подается в штатном режиме, подчеркнули в пресс-службе вуза.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, что завтра некоторые дома Советского района Казани почти на сутки отключат от водоснабжения. Это связано с подключением жилого дома по улице Минской к водопроводу.

Татьяна Демина