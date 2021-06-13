Сборная Англии стартовала на Евро-2020 с победы над Хорватией

Сборная Англии обыграла Хорватию (1:0) в стартовом матче группового раунда чемпионата Европы-2020 по футболу.

Единственный мяч во встрече был забит на 57-й минуте, после передачи Кэлвина Филлипса голевым ударом отметился Рахим Стерлинг. Для английского вингера этот гол стал уже 13-м в последних 17 играх за сборную.

Вместе с Англией и Хорватией в группе D выступают Шотландия и Чехия, которые сыграют между собой 14 июня.

Напомним, накануне сборная России по футболу стартовала на Евро-2020 с разгромного поражения от Бельгии.