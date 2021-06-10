В Минздраве объяснили рост заболеваемости COVID-19 в России
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что увеличение заболеваемости коронавирусом в России связано в том числе с тем, что население не соблюдает меры профилактики. Об этом сообщает «РИА Новости».
Также он отметил, что многие интересуются, есть ли третья волна в России, но при этом не соблюдают меры профилактики. Кроме того, Мурашко рассказал, что сейчас лучшее время для вакцинации.
«Готовитесь к отпуску, хотите провести его спокойно, хотите после отпуска отдохнувшим и здоровым вернуться домой — провакцинируйтесь. Подготовьтесь, потом будет осень, осенью придут осенние инфекции, нужно подготовиться — сделать вакцину от гриппа», — подытожил он.
За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России составило 11 699. Общее количество зараженных увеличилось до 5 167 949.
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