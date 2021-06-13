Первая группа детей из казанской гимназии №175 отправилась в санатории на Черноморском побережье

Сегодня 709 татарстанских детей отправились в лагеря на Черноморском побережье, в их числе ребята из казанской гимназии №175. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Это первая из трех групп учеников гимназии №175. Для каждой из них смена продлится 17 дней. В общей сложности на Черном море отдохнут более 600 учащихся школы. Ребят в поездке будут сопровождать квалифицированные педагоги, психологи, медицинский персонал, транспортная полиция. На базе санатория с ребятами будет работать педагогический отряд Кубанского педагогического университета «Кеды».

Замминистра образования и науки РТ Алсу Асадуллина сообщила, что на летний отдых отправились порядка 200 одаренных детей, более 60 детей из приемных семей и учащиеся 17 гимназии. Школьники отправятся на отдых в санаторий «Глобус» за счет благотворительных пожертвований, собранных Российским Красным Крестом. Организация собрала 86 млн рублей.

Трагедия в казанской гимназии произошла 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в школу и начал расстреливать учеников и персонал учреждения. Погибли девять человек — семеро детей и двое взрослых. При стрельбе в казанской гимназии пострадавшими считаются 25 человек. 23 были госпитализированы.



Татьяна Леухина