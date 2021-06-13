«Синтез» установил вечный рекорд чемпионатов России по водному поло

«Синтез» впервые в истории стал обладателем «золотого дубля», за сезон выиграв чемпионат России и Кубок страны по водному поло. В финальной серии Кубка казанцы в двух матчах обыграли «Спартак-Волгоград».

Команда Марата Закирова установила вечный рекорд чемпионатов страны, не проиграв ни одного матча в течение сезона во внутренних соревнованиях. Всего казанцы одержали 38 побед в 38 играх в чемпионате, плей-офф и Кубке России.

Напомним, ранее «Синтез» обыграл в финале плей-офф чемпионата России московское «Динамо».