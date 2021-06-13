«Синтез» впервые в истории выиграл чемпионат и Кубок России по водному поло

«Синтез» в гостях обыграл волгоградский «Спартак» (15:12) в ответном матче финала Кубка России по водному поло среди мужских команд.

Это вторая победа казанцев в финальной серии с волгоградцами. По сумме двух встреч «Синтез» стал обладателем Кубка России в сезоне-2020/21.

Казанская команда впервые в своей истории завоевала оба титула страны. Ранее «заводчане» выиграли в чемпионате России, обыграв в финале московское «Динамо».

Напомним, первая встреча между «Синтезом» и «Спартаком» также завершилась уверенной победой казанской команды — 15:9.