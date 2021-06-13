Эксперт включил Подъяпольского и Билялова в тройку лучших российских вратарей в КХЛ

Олимпийский чемпион и бывший вратарь Александр Пашков составил свою тройку лучших российских вратарей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

По его словам, приз лучшего голкипера лиги должны разыгрывать только среди россиян. Он считает, что иностранные хоккеисты не ценят индивидуальные награды КХЛ.

«По названным выше причинам, разыгрывал бы его среди российских вратарей. Поэтому в моей тройке обязательно нашлось бы место Подъяпольскому из «Северстали», вот он действительно подтаскивал свою команду, вывел ее в плей-офф, что для Череповца большой успех. Также по сумме выступлений за клуб и за сборную назвал бы армейца Самонова, его прогресс по ходу сезона и, в частности, чемпионата мира обратил на себя внимание. Третий, наверное, — все тот же Билялов, в Казани он переиграл шведа Рейдеборна, провел серию ярких матчей», — сказал Пашков.

При этом лучшим в КХЛ по итогам сезона, по мнению эксперта, стал голкипер «Северстали» Владислав Подъяпольский.

Напомним, в номинацию на лучшего голкипера прошедшего сезона были включены Эдвард Паскуале («Локомотив»), Ларс Юханссон (ЦСКА) и Тимур Билялов («Ак Барс»). Лучшим в итоге был признан вратарь ярославцев.