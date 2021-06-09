Игроки «Ак Барса» не вошли в символическую сборную сезона КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила имена лучших игроков прошедшего сезона.

Самым полезным хоккеистом сезона-2020/21 признан нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев. На этот приз также претендовал форвард «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнен.

Среди вратарей лучшим стал Эдвард Паскуале. Голкипер «Локомотива» опередил в этой номинации игрока «Ак Барса» Тимура Билялова и хоккеиста ЦСКА Ларса Юханссона.

Лучшим новичком сезона в КХЛ признан Егор Чинахов из «Авангарда», а рулевой омичей Боб Хартли — лучшим тренером.

В символическую сборную прошедшего чемпионата кроме Паскуале и Шипачева вошли защитники Оливер Каски («Авангард») и Мэт Робинсон (ЦСКА), а также нападающие Константин Окулов (ЦСКА) и Дмитрий Яшкин («Динамо»).

Напомним, «Ак Барс» завершил выступления в плей-офф КХЛ, проиграв «Авангарду» в финале Кубка Гагарина. Омичи в итоге стали обладателями Кубка Гагарина.