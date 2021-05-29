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Билялов номинирован на звание лучшего вратаря регулярного чемпионата КХЛ

08:08, 29.05.2021
Билялов номинирован на звание лучшего вратаря регулярного чемпионата КХЛ
Фото: Ильнар Тухбатов /ak-bars.ru

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов попал в число номинантов на звание лучшего голкипера регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2020/21.

Также в число претендентов вошли Эдвард Паскуале («Локомотив») и Ларс Юханссон (ЦСКА).

Победитель будет определен путем голосования среди тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ, и назван на церемонии закрытия сезона 8 июня 2021 года.

Напомним, ранее лига номинировала нападающего «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнена на награду лучшему игроку прошедшего регулярного чемпионата КХЛ.

СпортХоккей
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