Билялов номинирован на звание лучшего вратаря регулярного чемпионата КХЛ
Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов попал в число номинантов на звание лучшего голкипера регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2020/21.
Также в число претендентов вошли Эдвард Паскуале («Локомотив») и Ларс Юханссон (ЦСКА).
Победитель будет определен путем голосования среди тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ, и назван на церемонии закрытия сезона 8 июня 2021 года.
Напомним, ранее лига номинировала нападающего «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнена на награду лучшему игроку прошедшего регулярного чемпионата КХЛ.СпортХоккей
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