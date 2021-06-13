В Казани продлевается конкурс на должность председателя Комитета по делам детей и молодежи

Продлевается конкурс на должность председателя Комитета по делам детей и молодежи Казани. Ранее последним днем приему документов было 14 июня. Сейчас подать заявку можно до 18:00 21 июня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Кандидаты на эту должность должны заполнить анкету и сделать презентацию — в ней надо рассказать о себе. Также необходимо показать, как претендент видит молодежную политику на ближайшие 10 лет. После собеседования финалисты встрется с мэром Казани Ильсуром Метшиным и членами экспертного совета.

Требования к кандидату: высшее образование, стаж муниципальной службы не менее 1 года или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 2 лет. Претендент должен соответствовать требованиям законодательства о муниципальной службе и противодействию коррупции.

В начале месяца Айрат Фаизов, занимавший должность председателя Комитета по делам детей и молодежи, перешел на должность замглавы администрации Советского района.



Алексей Нечаев