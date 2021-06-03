Айрат Фаизов стал замглавы администрации Советского района Казани

Айрат Фаизов, занимавший должность председателя Комитета по делам детей и молодежи, перешел на должность замглавы администрации Советского района, сообщается на сайте мэрии Казани.



Теперь в татарстанской столице стартует отбор на должность председателя комитета. Претендентам нужно заполнить анкету, подготоваить презентацию, в которой будет информация о кандидате. В ней должно быть раскрыто его видение развития молодежной политики на ближайшие 10 лет.

Среди требований к кандидатам — высшее образование, стаж муниципальной службы не менее одного года или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет. Кандидат должен соответствовать требованиям законодательства о муниципальной службе и противодействию коррупции.



По итогам собеседования определят финалистов, которые встретятся с мэром Казани Ильсуром Метшиным и членами экспертного совета. Заявки принимаются до 14 июня.

Вчера сообщалось, что заместителем министра экономики Татарстана назначили Романа Амирханова.

Маргарита Головатенко