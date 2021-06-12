Татарстан лидирует по объемам строительства и объему построенного жилья

Татарстан лидирует среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) и России по объемам строительства и объему построенного жилья. Об этом сообщает Татарстанстат.

По итогам четырех месяцев 2021 года по объему строительства Татарстан занял первое место в ПФО и шестое — по России. Больший объем строительства только в Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, Московской области, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе.

По объему строительства Татарстан занимает первое место в ПФО и пятое место по стране. Больше всего жилья построено в Московской области и Москве, Ленинградской области и Краснодарском крае.

В мае вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что программа льготной ипотеки повлияла на рост цен на жилье — они выросли на 5%.



Ольга Плешкова