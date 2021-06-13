В России в начале года на тысячу человек приходилось 313 легковых автомобилей

Фото: Максим Платонов

На 1 января 2021 года на 1 тыс. россиян приходилось 313 легковых машин. Об этом сообщает «Автостат».

Больше всего авто на Северо-Западе и Урале — по 327 автомобилей на одну тысячу жителей, а самая низкая обеспеченность легковыми автомобилями зафиксирована на Северном Кавказе — 231 на 1000 человек. В Поволжье этот показатель составляет 310 автомобилей. В Москве всего 285 авто на тысячу человек.

В I квартале 2021 года Татарстан занял четвертое место в рейтинге регионов России по продажам новых автомобилей. За указанный период в республике было продано 14,8 тыс. новых машин.



Алексей Нечаев