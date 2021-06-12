Автор скульптуры «Конь-страна» планирует продемонстрировать новый проект в ТЦ «Казань Молл»

Фото: предоставлено Рафаэлем Сайфуллиным

Скульптор Рафаэль Сайфуллин, автор скульптуры «Конь-страна» в начале улицы Баумана, сообщил «Реальному времени», что собирается приехать в Казань в ближайшее время и представить свой новый проект — «Сак-Сок». Над этой скульптурной композицией он работает уже давно, и в ней заключен глубокий смысл, мотивы древнего эпоса предков татар.

Как предполагает сам скульптор, проект будет представлен на обсуждение в ТЦ «Казань Молл». Он признается «Реальному времени», что хочет пригласить на открытие Наталию Фишман-Бекмамбетову:

— Она умная и продвинутая, как говорит моя внучка Марьям из Самары.

Скульптор уже рассказывал нашему изданию об идее создания этого скульптурного произведения. В нашем январском интервью он говорил также, что за скульптуру «Конь-страна» Казань ему так и не заплатила.

Людмила Губаева