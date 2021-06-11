Демирал из Турции стал автором первого гола на Евро-2020. Он забил в свои ворота

Автором первого гола на стартовавшем сегодня чемпионате Европы-2020 по футболу стал защитник сборной Турции Мерих Демирал.

Футболист турецкой команды отправил мяч в свои ворота на 53-й минуте встречи после прострела с фланга. Спустя 13 минут итальянцы забили второй гол — его автором стал Чиро Иммобиле.

Напомним, сегодня в итальянском Риме стартовал чемпионат Европы-2020 по футболу. Турнир пройдет сразу в 11 европейских городах.