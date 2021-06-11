Сегодня стартует чемпионат Европы — 2020 по футболу

Сегодня, 11 июня, в Риме стартует чемпионат Европы — 2020 по футболу.

В стартовом поединке турнира встретятся сборные Турции и Италии. Игра начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на Первом канале.

Сборная России начнет свои выступления на Евро-2020 в субботу. 12 июня команда Станислава Черчесова сыграет против Бельгии. Также в группе В вместе с россиянами выступят сборные Дании и Финляндии.

Финальный матч Евро-2020 запланирован на 11 июля.

Подробнее о предстоящем турнире, фаворитах чемпионата и всех турнирных раскладах читайте в материале «Реального времени».