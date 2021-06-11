В России увеличат штрафы за разглашение личных данных

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении административных штрафов за разглашение персональных данных. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Так, штрафы за разглашение таких данных для граждан увеличиваются до 5-10 тысяч рублей (ранее они составляли от 500 рублей до 1 тыс. рублей) и для должностных — до 40-50 тысяч рублей для должностных лиц (ранее от 4 тыс. рублей до 5 тыс. рублей). Штраф для юридических лиц составит от 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей.

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1 июня правительство России внесло в Госдуму законопроект об установлении административной ответственности за понуждение потребителей к предоставлению личных данных в случаях, когда этого не требует закон.В пояснительной записке отмечается, что эти нововведения призваны ограничить практику принудительного или непрозрачного, неосознанного сбора персональных данных для целей, не связанных с заключением и исполнением договора.

А ранее в Роскомнадзоре допустили, что в дальнейшем могут ввести наказание не только за распространение, но и за использование незаконно полученных персональных данных.

