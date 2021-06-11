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Стало известно, когда начинается четвертый этап программы туристического кешбэка

21:59, 11.06.2021
Стало известно, когда начинается четвертый этап программы туристического кешбэка
Фото: realnoevremya.ru

Продажа путевок в рамках четвертого этапа туристического кешбэка начинается в 00:00 16 июня и продлится до конца дня 31 июля. Россияне смогут приобрести в это время туры на период с 1 октября по 24 декабря, передают «Известия».

Продажи туров и проживания с кешбэком в рамках третьего этапа программы начались с 18 июня. Третий этап продажи туров завершается 15 июня. В мае программу туристического кешбэка продлили до конца года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

1 июля в России заработает туристический кешбэк для студентов — участников конкурсов от АНО «Россия — страна возможностей». Всего на эту программу планируют выделить 2 млрд рублей.

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