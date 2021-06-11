В Казани перенесли акцию по очистке прибрежной территории Голубых озер

В Казани перенесли акцию по очистке прибрежной территории Голубых озер из-за погоды. Она должна была состояться 12 июня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

В отделении Русского географического общества в РТ позже объявят новую дату проведения мероприятия. На предыдущей подобной акции добровольцы собрали более 30 мешков мусора.

Вчера сообщалось, что в Казани пройдет экологическая акция по уборке территории Голубых озер. В ней могут принять участие все желающие.

Алексей Нечаев