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В Казани перенесли акцию по очистке прибрежной территории Голубых озер

13:11, 11.06.2021
В Казани перенесли акцию по очистке прибрежной территории Голубых озер
Фото: kzn.ru

В Казани перенесли акцию по очистке прибрежной территории Голубых озер из-за погоды. Она должна была состояться 12 июня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

В отделении Русского географического общества в РТ позже объявят новую дату проведения мероприятия. На предыдущей подобной акции добровольцы собрали более 30 мешков мусора.

Вчера сообщалось, что в Казани пройдет экологическая акция по уборке территории Голубых озер. В ней могут принять участие все желающие.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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