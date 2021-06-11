В Казани начался допрос осужденной экс-судьи по афере со взятками

Фото: "Реальное время"

Сегодня перед Советским райсудом Казани в статусе потерпевшей предстала Эльмира Зиганшина, ранее лишенная статуса мирового судьи в отставке и осужденная за посредничество взятке 510 тысяч рублей. На скамье подсудимых — бывший сотрудник ГИБДД Ильназ Ахметзянов, вину в двух эпизодах мошенничества на 8 млн рублей он не признает, передает с заседания журналист «Реального времени».



Первоначально Зиганшину водворили в стеклянный «аквариум», но потом по требованию суда усадили в зал без наручников. Показания она давала за свидетельской трибуной.

«Ильназ сказал — дело серьезное. В отношении меня будет направлен материал в Москву, на возбуждение дела в Следственном комитете, но он поможет мне тот вопрос решить за 5 млн рублей. Чтобы в отношении меня уголовного дела не было», — вспоминала историю коррупционных переговоров с гаишником осенью 2017 года бывшая судья. На передачу средств ее сопровождали мать и сводный брат.

Напомним, в даче этой взятки созналась Зиганшина после вступления своего приговора в силу. Первоначально Ахметзянова подозревали в посредничестве, однако позже сотрудники 3-го отдела Следкома по РТ пришли к выводу — дальше деньги не передавались. Обвинение уволенному из полиции переквалифицировали.

Против Зиганшиной с согласия Высшей квалифколлегии судей РФ возбудили дело о даче взятке, которое позже прекратили ввиду ее явки с повинной и деятельного раскаяния. Ее статус потерпевшей в деле гаишника формальный, право на возмещение ущерба у нее нет, сообщают источники «Реального времени». Впрочем, решать этот вопрос суду. Сегодня Зиганшина неожиданно заявила, что не считает переданные ею 5 млн — наличными и на карту — взяткой и намерена заявить гражданский иск.

Сейчас бывшая представительница мировой юстиции отбывает срок в 4,5 года по приговору Верховного суда РТ. В отсрочке наказания до достижения младшим ребенком 14 лет ей отказали дважды.