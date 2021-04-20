Верховный суд РТ отказал осужденной экс-судье в отсрочке наказания

Фото: «Реальное время»

Повторно отказал в ходатайствах бывшего мирового судьи Эльмиры Зиганшиной и ее адвоката сегодня Верховный суд Татарстана. Осужденная к четырем годам колонии за покушение на посредничество во взятке 510 тысяч рублей на заседании впервые признала вину в этом преступлении и просила предоставить ей отсрочку по исполнению приговора до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста, сообщает журналист «Реального времени».



Против удовлетворения ходатайства выступил гособвинитель по делу Сергей Якунин.

Адвокат осужденной Мидхат Курманов сообщил «Реальному времени» — отказ будет обжалован: «Считаю, что суд не проявил гуманизм, человечность при рассмотрении данного дела. И не учел, что дети Зиганшиной нуждаются в матери, и отсрочка дается для того, чтобы она могла за ними ухаживать».

По данным защиты, из своего четырехлетнего срока бывшая судья провела за решеткой один год и восемь месяцев. А вот ее гражданский супруг Артем Косарев получил срок в три с половиной года, но уже освободился. Поскольку большую часть предварительного следствия находился под стражей.

Напомним, в сентябре 2017 года оперативники ФСБ зафиксировали передачу 450 тысяч рублей в машине у чайханы на улице Мусина и задержали целую цепочку посредников. Впоследствии суд установил — это часть взятки, которую предложили передать представителю истца по гражданскому делу за «нужное» решение в апелляционной инстанции.

Впоследствии Следком установил — в надежде избежать уголовной ответственности за первое преступление, Зиганшина совершила второе — передала посреднику, обещавшему «решить этот вопрос», взятку 5 млн рублей. Уголовное дело экс-судьи в этой части было прекращено за деятельным раскаянием.