СМИ: Мостовой изолирован от сборной России из-за сомнительного теста на коронавирус

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой изолирован от остальных членов сборной России по футболу из-за сомнительного теста на коронавирус. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Футболист вместе с остальной сборной накануне прилетел в Санкт-Петербург для участия на Евро-2020. После получения результатов тестов Мостовой был изолирован от команды. Сегодня ему предстоит сдать тест повторно.

В сборной России полагают, что результат мог быть ошибочным, так как футболист уже болел коронавирусом и имел антитела.

В случае если новый тест снова покажет положительный результат на COVID-19, Мостовой будет исключен из заявки сборной на турнир. Изменения в состав команды можно внести вплоть до 12 июня, стартового матча России на Евро-2020.

Напомним, первая игра на турнире состоится уже сегодня, 11 июня. В стадионе в Риме встретятся сборные Турции и Италии.