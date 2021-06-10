МИД Швейцарии назвал место проведения саммита Путина и Байдена
Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена состоится на вилле «Ла-Гранж» в Женеве.
Саммит президентов России и США состоится 16 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Швейцарии.
Как рассказали в Кремле, стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, актуальные вопросы международной повестки дня.
В воскресенье Байден заявлял, что планирует поднять тему прав человека на встрече с Путиным.
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