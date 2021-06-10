В Петербурге сервисы аренды электросамокатов возобновили работу

В Санкт-Петербурге сервисы аренды электросамокатов Whoosh и Urent возобновили работу. Об этом пишет РБК.

Они вернулись к работе после соглашения с Комитетом по транспорту. Вчера, 9 июня, в городе прошло заседание рабочей группы при Комитете по транспорту, на котором Whoosh и другие сервисы кикшеринга подписали соглашение, регулирующее основные моменты использования в городе электросамокатов. По новым правилам, максимальная скорость перемещения самокатов по городу составит 20 км/ч. Запрещается размещать или передвигаться на них на Дворцовой и Сенатской площадях и на Малой Морской улице.

Фото: realnoevremya.ru (архив)



На прошлой неделе в Санкт-Петербурге прошли обыски в крупных сервисах аренды самокатов Whoosh, Molnia и других после случаев с наездами клиентов на маленьких детей. Вчера СМИ узнали, что следователи провели в компаниях обыски в связи с возбужденным в конце мая уголовным делом по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«Реальное время» ранее выяснило, какие меры предлагают казанские власти для урегулирования пользования электросамокатами в городе.