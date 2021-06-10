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За сутки в России зафиксировали 11 699 случаев заражения коронавирусом

11:36, 10.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России зафиксировали 11 699 случаев заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России составило 11 699. Общее количество зараженных увеличилось до 5 167 949, сообщили в оперативном штабе РФ.

Число вылечившихся после коронавируса увеличилось за сутки на 10 096 и достигло 4 771 995 человек.

Умерло за сутки 383 человека. Всего скончались 125 278 пациентов.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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