КАМАЗ планирует запустить серийное производство троллейбуса в 2022 году

В первом квартале 2022 года КАМАЗ планирует запустить серийное производство троллейбуса «КАМАЗ-65825». Об этом сообщается на сайте автогиганта.

Новый троллейбус отличается тем, что у него есть накопители энергии, благодаря которым он может проехать до 20 км. Это полезно для обслуживания новых городских районов, где нет контактной сети и позволяет расширить маршрутную сеть. Батарея троллейбуса заряжается во время его движения от контактной сети за 30 минут.



Сейчас троллейбус проходит сертификационные испытания для получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). В конце месяца его передадут СПб ГУП «Горэлектротранс» на опытную эксплуатацию. После тестовых испытаний его отправят на сертификационные испытания на полигон в Дмитрове.



Ранее сообщалось, что КАМАЗ собирается перевести производство электробусов из Башкирии.

Ольга Плешкова