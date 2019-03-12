КАМАЗ собирается перевести производство электробусов из Башкирии

ПАО «КАМАЗ» может перевести производство электробусов на другие площадки.

На данный момент электробусы производятся на заводе НЕФАЗ в Башкирии (входит в группу КАМАЗ), но там нет возможностей для развития производства, пишут «Ведомости» со ссылкой на замгендиректора КАМАЗа Николая Пронина. По его словам, «все, что можно было сделать для оптимизации производства, уже сделано».

На данный момент КАМАЗ прорабатывает вариант совместного производства с крупнейшим в России производителем троллейбусов «Тролза».

Ранее стало известно, что Москва заключила с КАМАЗом контракт жизненного цикла на поставку 100 электробусов и 36 ультрабыстрых зарядных станций к ним. Сумма контракта составила 6,57 млрд рублей.