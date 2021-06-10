Матеу Лаос рассудит матч сборных России и Бельгии на Евро-2020

Матч между сборными России и Бельгии в рамках стартового тура чемпионата Европы — 2020 по футболу рассудит испанская бригада судей.

Главным арбитром встречи станет Антонио Матеу Лаос. Помогать испанцу будут его ассистенты Пау Себриан и Роберто дель Паломар. За VAR ответственным назначен Алехандро Эрнандес, а также его помощники Иньиго Прието и португалец Жоау Пиньейру. Резервным судьей будет Фернандо Рапаллини.

Матеу Лаос фактически стал лучшим европейским арбитром в прошедшем сезоне. Именно его бригада судей обслуживала финал главного клубного турнира Европы Лиги чемпионов, в котором «Челси» обыграл «Манчестер Сити». Работа Лаоса была признана по итогу финальной встречи безошибочной.

Свою первую игру на турнире сборная России проведет против бельгийцев 12 июня на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Россия 1».

Кроме россиян и бельгийцев, в группе В также выступят Дания и Финляндия, которые сыграют между собой в 18.30 по мск.

Напомним, ранее стало известно, что заявка сборной России на Евро-2020 не претерпит изменений.