«Челси» стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2020/21

«Челси» обыграл «Манчестер Сити» (1:0) в финале Лиги чемпионов по футболу.

Решающим стал гол, забитый Каем Хавертцем незадолго до окончания первого тайма встречи. После перерыва «Манчестер Сити» владел инициативой и имел несколько шансов сравнять счет, но победа досталась «аристократам».

Таким образом, «Челси» стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. Это вторая победа команды Романа Абрамовича в турнире. Прежде «Челси» брал этот трофей в 2012 году.

Напомним, в январе «Челси» уволил главного тренера Фрэнка Лэмпарда, назначив на вакантный пост Томаса Тухеля.