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В Татарстане за сутки COVID-19 выявили у 30 человек

11:40, 10.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки COVID-19 выявили у 30 человек
Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 30 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердились 21 784 случая COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 149 человек. Так, общее число выздоровевших в Татарстане достигло 18 941 человека. Умерли за весь период 511 заболевших.

фото: Максим Платонов

В России коронавирусом за последние сутки заболели 11 699 человек.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан
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