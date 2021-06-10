В Татарстане за сутки COVID-19 выявили у 30 человек
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 30 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердились 21 784 случая COVID-19.
По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 149 человек. Так, общее число выздоровевших в Татарстане достигло 18 941 человека. Умерли за весь период 511 заболевших.
В России коронавирусом за последние сутки заболели 11 699 человек.
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