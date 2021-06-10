Татарстан заинтересовался опытом Якутии в сфере сохранения народного языка

Власти Татарстана проявили интерес к опыту Якутии в вопросе сохранения и развития народного языка, сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.



По его словам, Якутия уделяет много внимания вопросам языковой политики. Руководители и специалисты Татарстана выражали мнение, что следовало бы поучиться у Якутии в областях сохранения и внедрения государственных языков в оборот, а еще в вопросах обучения на родных языках, начиная с детского сада и со школы, сообщает ТАСС.

В городе Иннополис подписали меморандум о сотрудничестве Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия) и АО «Особая экономическая зона «Иннополис». Документ предполагает создание в «Иннополисе» подразделения Фонда развития инноваций Якутии. Регионы рассчитывают укрепить деловые и научные связи через обмен опытом в продвижении стартапов, совместную организацию мероприятий, конкурсов, акселераторов.

Маргарита Головатеко