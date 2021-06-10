В «Иннополисе» появится подразделение Фонда развития инноваций Якутии

В городе Иннополис подписали меморандум о сотрудничестве Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия) и АО «Особая экономическая зона «Иннополис». Документ предполагает создание в «Иннополисе» подразделения Фонда развития инноваций Якутии, сообщает Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики.



Регионы рассчитывают укрепить деловые и научные связи через обмен опытом в продвижении стартапов, совместную организацию мероприятий, конкурсов, акселераторов.

«В конечном итоге это не только усилит стартапы на выходе, но и поможет нам выводить IT-продукты за пределы Якутии», — сказал министр инноваций Якутии Анатолий Семенов.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера Казань и Якутск заключили соглашение о межмуниципальном сотрудничестве. Это произошло в рамках форума «Якутия — Татарстан», который проходил в Казанской ратуше. Соглашение позволит изучать и внедрять лучшие практики по решению вопросов в различных областях городского хозяйства. Документ позволит расширить связи между субъектами малого и среднего предпринимательства, контакты между образовательными, медицинскими и другими организациями.

Маргарита Головатенко