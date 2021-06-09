Казань и Якутск заключили соглашение о сотрудничестве

Казань и Якутск заключили соглашение о межмуниципальном сотрудничестве. Это произошло в рамках форума «Якутия — Татарстан», который проходил в Казанской ратуше.

В церемонии подписания соглашения приняли участие руководитель исполкома татарстанской столицы Рустем Гафаров и глава городского округа Якутска Евгений Григорьев. Ожидается, что города будут сотрудничать и обмениваться опытом в сферах экономики, культуры, искусства, молодежной политики, спорта и по другим направлениям в интересах жителей.

Фото: kzn.ru

Соглашение позволит изучать и внедрять лучшие практики по решению вопросов в различных областях городского хозяйства. Документ позволит расширить связи между субъектами малого и среднего предпринимательства, контакты между образовательными, медицинскими и другими организациями.

Также соглашение о сотрудничестве подписали торгово-промышленные палаты Татарстана и Республики Саха. Кроме того, соглашения о совместной работе заключили отдельные районы двух республик, сообщается на сайте мэрии Казани.



Сегодня в Национальной библиотеке РТ прошел торжественный запуск точки доступа к электронной библиотеке Национальной библиотеки Якутии. Теперь посетители смогут получить доступ к оцифрованному фонду библиотеки Республики Саха.

