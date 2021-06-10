Казанский школьник разработал интернет-платформу для молодежных проектов

Шестиклассник из Казани Таир Гатауллин создал интернет-платформу для реализации молодежных проектов. На его сайте дети и подростки в возрасте от 8 до 16 лет могут представить собственные проекты в разных направлениях: бизнес, программирование, музыка, фото и видео, наука, литература.

Таир хочет научить своих сверстников думать по-новому: «Я хочу, чтобы дети с раннего возраста умели ставить перед собой большие цели и добиваться их».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам школьника, у многих детей есть способности и таланты, но они не знают, где их применить и заявить о себе. Во всех начинаниях Таира поддерживают родители.

Разработку ученика многопрофильного лицея №187 одобрили не только в его школе, но и в Управлении образования города, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Ранее сервисом TalkNow, созданным студентами Иннополиса, заинтересовалась компания Diginavis, основанная экс-министром связи России Николаем Никифоровым. Стартап оценен в $1 миллион.

