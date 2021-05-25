Компания экс-министра связи РФ вложила $100 тысяч в разработку студентов Университета Иннополис

Компания Diginavis, основанная экс-министром связи России Николаем Никифоровым, вложила $100 тысяч в разработку студентами Университета Иннополис мобильного приложения TalkNow. Стартап оценен в $1 миллион.

Сервис TalkNow представляет собой гибрид приложений Clubhouse и Tinder, пользователи общаются в нем с помощью голосовых сообщений.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Всего на заседании совета по стартапам ОЭЗ «Иннополис» презентовали 10 проектов в сферах логистики, нефтегазодобычи, изобразительного искусства, киноиндустрии и соцсетей, в которых используются цифровые решения, сообщает «Интерфакс».

Компания Diginavis проинвестировала уже семь стартапов из «Иннополиса». Среди них онлайн-сервис Zen.Car и сервис облачного гейминга LoudPlay.

Напомним, что ОЭЗ «Иннополис» в Татарстане намерены сделать самой крупной площадкой для развития стартапов в России и странах СНГ. За три года число стартапов планируют увеличить до 500.



Татьяна Демина