Юристы посоветовали сторонникам ФБК* удалять сообщения из соцсетей во избежание преследования

Сторонникам Алексея Навального следует удалить старые посты в соцсетях с агитацией и символикой Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*), чтобы избежать уголовного преследования после признания организации экстремистской. Об этом пишет ТАСС.

Юрист Илья Ремесло заметил, что в России уже сложилась практика привлечения к ответственности за подобные действия. Суды основываются на том, что пост, сделанный ранее, виден всем уже после того, как организацию признали экстремистской.

Адвокат Сталина Гуревич в свою очередь заявила, что закон не имеет обратной силы, поэтому всех участвовавших ранее в деятельности ФБК не будут преследовать. Но любое финансирование или пропаганда идей организации после ее признания экстремистской преследуются по закону.

Сегодня Московский суд признал Фонд борьбы с коррупцией* и Фонд защиты прав граждан* (ФБК* и ФЗПГ*), а также общественное движение «Штабы Навального»* экстремистскими организациями. Решение суда об их запрете подлежит немедленному исполнению.



*организации, признанные в России экстремистскими. ФБК и ФЗПГ признаны в России НКО-иноагентами