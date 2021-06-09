В соцсетях казанцы вновь жалуются на водителей, снимающих номера на платных парковках в центре города

В Казани некоторые водители вновь стали оставлять машины без номеров на платных парковках в центре города. Об этом сообщается в социальных сетях.

Неизвестный пользователь написал гневный пост, в котором пожаловался на невозможность оставить машину в центре. «Все потому, что эти люди, которые снимают номера, спокойно оставляют свои ведра на целый день!», — пишет аноним.

Фото: instagram.com/_vkazani_poimut_

Он отмечает, что готов заплатить за парковку возле парка «Черное озеро», однако все места заняты. По наблюдениям казанца, из 80 мест 42 были заняты автомобилями со снятыми номерами.

«Реальное время» обратило на эту проблему внимание еще в прошлом году. После этого сотрудники контрольной службы МКУ «Организатор городского парковочного пространства выходили в рейды за поисками любителей не платить за стоянку в центре города.

В декабре в столице Татарстана начали тестировать на улицах новые стационарные комплексы фиксации нарушений с закрытием и снятием госномеров с припаркованных автомобилей. В конце февраля «Реальному времени» сообщили, что по итогам эксперимента возбудили 40 административных дел.



Татьяна Леухина