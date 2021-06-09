Кабмин направит 10 регионам более 127,7 млн рублей на питание для школьников — Татарстана в перечне нет

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство России дополнительно направит в десять регионов свыше 127,7 млн рублей на обеспечение учеников младших классов бесплатным горячим питанием. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.

Денежные средства получат Ингушетия, Карелия, Крым, Архангельская, Иркутская, Калининградская, Новгородская, Псковская, Ростовская и Рязанская области, сообщает пресс-служба правительства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлом году на обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием было направлено более 22 млрд рублей, в 2021 году — предусмотрено более 59 млрд рублей.

В марте премьер-министр России Михаил Мишустин предложил ввести «родительский контроль» в школьных столовых по примеру Казани.



Сегодня в мэрии столицы Татарстана сообщили, что в школьных столовых к новому учебному году количество посадочных мест увеличится на 2 730.

