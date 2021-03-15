Мишустин предложил ввести «родительский контроль» в школьных столовых — ранее его внедрили в Казани

Родители — «самые объективные и независимые» контролеры качества питания в школьных столовых. Их следует привлекать к этой работе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В качестве примера он привел одну из барнаульских школ, которую посетил в начале марта. Там родители принимают участие в организации питания.

— Это очень хороший опыт, надо и в других школах активнее привлекать родителей к этой работе: они лучше всех понимают, что нужно их детям, что будет им на пользу. Это, наверное, самый объективный и независимый контроль, — приводит ТАСС его слова.

Фото: government.ru

Также Мишустин отметил, что факты отравления детей в школьных столовых недопустимы. Во всех регионах страны еда в школах должна быть качественной и здоровой. Он поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой держать ситуацию на контроле и обратил внимание глав регионов на эту проблему.

В январе во всех школах Казани начал работать родительский контроль. В едином чек-листе взрослые оценивают столовые по следующим критериям: наличие меню в обеденном зале, чистота, температура подачи питания, вкусовые качества пищи.

Данную меру оценила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова во время посещения столицы РТ в конце января. Она предложила организовать родительский контроль школьного питания по примеру Казани в других учебных заведениях страны.

Отметим, что сегодня начальник Управления образования Ирек Ризванов не смог ответить, как отработали родительские комитеты в вопросе контроля школьного питания. Вместо этого он рассказал, что весенние каникулы пройдут с 22 по 30 марта.

Татьяна Леухина