В казанских школьных столовых почти на 3 тысячи увеличится количество посадочных мест

В казанских школьных столовых к новому учебному году количество посадочных мест увеличится на 2 730. 980 мест появится в связи с открытием двух новых школ в жилых комплексах «Салават купере» и «Арт-сити», еще 1 750 — благодаря ремонту столовых в 43 школах.

На ремонт 43 школьных столовых в этом году в Казани выделено 297,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе мэрии города.

фото: kzn.ru

Также в городе увеличится в два раз количество школьных ресторанов — до каникул их было 66, после их будет 112.

В апреле в Казани родители учеников школы №93 пожаловались на недоваренные пельмени, которые подали в школьной столовой. По их словам, питаться там невозможно, дети берут еду с собой.

Управление Роспотребнадзора по Татарстану проверило пищеблок гимназии №93 в Казани после сообщений о сырых пельменях. «Обращений детей на факт раздачи сырых пельменей не зарегистрировано», — отметили там.



Алексей Нечаев