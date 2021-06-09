В Татарстане за сутки COVID-19 заразились еще 28 человек

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 28 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 9 июня в Татарстане зарегистрировано 21 757 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 18 792 человека, в том числе 99 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 509 человек.

фото: Максим Платонов

За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России составило 10 407 — максимум с 7 марта.



Алексей Нечаев