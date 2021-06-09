В зоопарке Нижнего Новгорода поселилась бенгальская тигрица из казанского цирка

В Нижегородском зоопарке из казанского цирка привезли белую бенгальскую тигрицу. Об этом сообщается на сайте нижегородского зоопарка «Лимпопо».

Новую питомицу зовут Вега. Специально для нее в зоопарке построили новый вольер, который состоит из уличной части и крытого павильона. В уличной части вольера растут деревья, где большая кошка может укрыться от солнца, есть собственный искусственный водоем и деревянные конструкции для когтей.

Тигрица уже освоилась на новом месте и подходит знакомиться с посетителями, фыркая в знак приветствия, рассказывают в зоопарке.

Ранее из казанского цирка в Крым отправили двух слоних Дженни и Магду, которые устроили драку прямо на арене. К счастью, во время инцидента никто не пострадал, однако через несколько дней от одной из слоних досталось работнику цирка, он был госпитализирован с травмами. Сейчас животные живут в большом вольере и ходят купаться на озеро. Планируется, что в крымском зоопарке «Тайган» Дженни и Магда проведут остаток жизни, но если отношения между ними не наладятся, их разделят. Дрессировщик Сергей Гулевич сообщил о завершении карьеры.



Ольга Плешкова