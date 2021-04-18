Появились видеокадры прибытия казанских слоних в Крым: Дженни и Магда счастливы

В инстаграм-аккаунте крымского парка львов «Тайган» появились фото и видео, как слонихи из Казани Дженни и Магда впервые вошли в новый вольер в зоопарке.



Пока слонихи осваиваются в новом вольере и отдыхают после долгой дороги.

«Прекрасные слонихи Магда и Дженни входят в свой новый вольер», — были подписаны фото. Впрочем, фото были удалены по неизвестной причине.

Судя по кадрам, Дженни и Магда чувствую себя неплохо и весьма довольны. Магда приняла фрукты и позволила снять с себя оковы. Дженни же вышла из грузовика самостоятельно, без всякой команды.

Слонихи будут жить в самом большом в России слоновнике с озером. Площадь слоновника составляет пять гектаров. Если слонихи будут продолжать вести себя агрессивно по отношению к друг другу, их разделят: одна из них уедет в ялтинский зоопарк «Сказка».

Напомним, что слоних, которые подрались в казанском цирке, отправили жить в Крым на пенсию. Выступать в цирке они больше не будут. Владелец парка львов «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олег Зубков рассказал, что из-за цирковой жизни психика животных искалечена .