Дрессировщик слоних, которые подрались в казанском цирке, объявил о завершении карьеры

Дрессировщик Сергей Гулевич, чьи слонихи подрались в казанском цирке, сообщил о завершении карьеры. Свое заявление он опубликовал в Instagram.

«Цирк лучшее место на земле!!! Ничто не вечно! Вот и наша карьера в цирке подошла к завершению... Эти 23 года моей жизни были самыми интересными, насыщенными, где-то трудными, но самыми счастливыми, яркими и незабываемыми», — написал он.

Сергей выступал вместе со своей женой Дилей.

Напомним, драка слонов на арене Казанского цирка произошла 21 марта. Прокуратура Вахитовского района Казани и Следственный комитет Татарстана начали проверки по факту данного инцидента. После драки на манеже, конфликт между животными продолжился за кулисами, в результате которых пострадал ассистент дрессировщика. В итоге слоних Дженни и Магду определили в Крымский зоопарк, где они проведут остаток жизни.

Гулевич подробно рассказал, что произошло в ночь нападения на сотрудника цирка.

