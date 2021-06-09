Пашинян поручил предложить Баку обменять его сына на армянских военнопленных
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян дал указание предложить Баку обменять его сына на армянских военнопленных, сообщает ТАСС.
Ранее парламент Армении на специальном заседании не избрал исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна премьер-министром страны.
В конце апреля Пашинян ушел в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов 20 июня. До их проведения он будет исполнять обязанности премьера. Никол Пашинян анонсировал свою отставку в конце марта.
комментарии