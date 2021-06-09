Открытие Дней Якутии в Татарстане из-за дождя перенесли на сегодня
Открытие Дней Якутии в Татарстане начнется сегодня у казанского театра Галиаскара Камала. Оно должно было состояться вчера, но его отменили из-за ливня. Начало — в 21.00.
В церемонии открытия должны были участвовать президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Якутии Айсен Николаев.
Также на сегодня перенесли отмененный спектакль «Кудангса Великий» Театра Олонхо. Он начнется в 17.00, сообщила пресс-служба ТГАТ им. Г. Камала.ОбществоКультура Татарстан
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