В Казани жители некоторых домов Приволжского района почти на сутки останутся без воды

В Казани жители некоторых домов Приволжского района 11 июня почти на сутки останутся без воды. Временные неудобства связаны с переврезкой вынесенных из зоны строительства станции метро «Фучика» участков водопроводов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 9.00 11 июня до 6.00 12 июня воду отключат по следующим адресам: улица Сафиуллина, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, улица Ю.Фучика, 34, 34 корпус 1, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 38, 40 (школа №78), 42, 42а, 44, 46а (детский сад №379), 50, 50а, б.

фото: kzn.ru

В это же время возможно понижение давления воды в домах по адресам: улица Р. Зорге, 85, 87, 89, 91 (школа №42), 93, 93а, 95.

МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.

Сегодня в Казани почти на сутки отключили воду в некоторых домах Московского района.



Алексей Нечаев