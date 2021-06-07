В Казани почти на сутки отключат воду в некоторых домах Московского района

В Казани почти па сутки отключат воду в некоторых домах Московского района. Неудобства связаны с подключением двух водопроводов по адресу улица Тунакова, 41. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 9.00 9 июня до 4.00 10 июня отключат воду по следующим адресам: улица Волгоградская, 10, 14, 18, 20/32; проспект Ибрагимова, 26а, 28а, 30а, 32/20, 32а, 32б; улица Тунакова, 39, 41а, 43, 43а, 50, 52, 52а, 54, 54а (детский сад №262), 56, 56а, 58; улица Фурманова, 3, 5а (школа №8), 15а, 50а (детский сад №295).

фото: kzn.ru

По заявкам местных жителей будет организован подвоз автоцистерн с водой, сообщает МУП «Водоканал». В диспетчерскую службу можно обращаться по телефону: +7(843)231-62-60.

В конце мая мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на июнь в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго». Отключения связаны с проведением ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей.

Алексей Нечаев